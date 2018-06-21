РАНХиГС дал старт программе «Развитие региональных команд»
Как сообщили в пресс-службе РАНХиГС, программа реализуется в рамках поручений президента РФ Владимира Путина.
В церемонии открытия участвовал ректор академии Владимир Мау, заместители глав областей РФ, представители главы государства в ФО.
На обучение в текущем году приглашен 1051 человек из 85 управленческих команд. Планируется развитие инвестиций, повышения уровня мастерства и сотрудничества команд.
Программа создана на основе мирового и российского опыта. В реализации задействованы ведущие эксперты и бизнес-тренеры. Прошло несколько лекций в рамках первого модуля, сообщают в пресс-службе. Запланировано еще четыре.