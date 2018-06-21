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РАНХиГС дал старт программе «Развитие региональных команд»

РАНХиГС дал старт программе «Развитие региональных команд»

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РАНХиГС дал старт программе «Развитие региональных команд»

РАНХиГС дал старт программе «Развитие региональных команд»

 Российские «Терминаторы» получат снаряды с управляемым подрывом

Российские «Терминаторы» получат снаряды с управляемым подрывом
Генерала СБУ назначили главой военно-гражданской администрации Донецкой области

Генерала СБУ назначили главой военно-гражданской администрации Донецкой области

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11:23   21 Июня 2018
Россия

РАНХиГС дал старт программе «Развитие региональных команд»

РАНХиГС дал старт программе «Развитие региональных команд»

Как сообщили в пресс-службе РАНХиГС, программа реализуется в рамках поручений президента РФ Владимира Путина.

В церемонии открытия участвовал ректор академии Владимир Мау, заместители глав областей РФ, представители главы государства в ФО.

На обучение в текущем году приглашен 1051 человек из 85 управленческих команд. Планируется развитие инвестиций, повышения уровня мастерства и сотрудничества команд.

Программа создана на основе мирового и российского опыта. В реализации задействованы ведущие эксперты и бизнес-тренеры. Прошло несколько лекций в рамках первого модуля, сообщают в пресс-службе. Запланировано еще четыре.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #общество #ранхигс
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