РАНХиГС дал старт программе «Развитие региональных команд»

Как сообщили в пресс-службе РАНХиГС, программа реализуется в рамках поручений президента РФ Владимира Путина.

В церемонии открытия участвовал ректор академии Владимир Мау, заместители глав областей РФ, представители главы государства в ФО.

На обучение в текущем году приглашен 1051 человек из 85 управленческих команд. Планируется развитие инвестиций, повышения уровня мастерства и сотрудничества команд.

Программа создана на основе мирового и российского опыта. В реализации задействованы ведущие эксперты и бизнес-тренеры. Прошло несколько лекций в рамках первого модуля, сообщают в пресс-службе. Запланировано еще четыре.