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Генерала СБУ назначили главой военно-гражданской администрации Донецкой области

Генерала СБУ назначили главой военно-гражданской администрации Донецкой области

 Турчинов рассказал о киевском варианте размещения миротворцев в Донбассе

Турчинов рассказал о киевском варианте размещения миротворцев в Донбассе
Трамп хочет улучшить отношения с Россией

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Скандал из-за Парубия разгорелся в Шотландии
11:06   21 Июня 2018
Россия

Глава Подмосковья поздравил Собянина с юбилеем

Глава Подмосковья поздравил Собянина с юбилеем

Москва по праву является главным городом планеты в день вашего юбилея, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в поздравительном обращении.

Он подчеркнул, что гости столицы, приехавшие на чемпионат мира по футболу, сейчас наслаждаются «атмосферой, благоустроенными парками, и удобными пешеходными улицами». Все это результаты работы мэра Москвы Сергея Собянина. Его стремления навести порядок в городе.

Воробьев также указал, что у Москвы и области множество схожих задач и целей. А все непростые вопросы решаются открыто и с учетом интересов людей. Он пожелал Собянину удачи и здоровья.

Мэр столицы Сергей Собянин в четверг, 21 июня, празднует свой 60-й день рождения. Пост градоначальника он занимает уже почти восемь лет, с 21 октября 2010 года. До этого, с 2008 по 2010 год, являлся зампредседателя правительства России.

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Автор: Юлия Халус
#москва #россия #собянин #политика #воробьев
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