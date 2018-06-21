Российские «Терминаторы» получат снаряды с управляемым подрывом

Специалисты научно-производственного объединения «Техмаш» рассказали, что новые боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» смогут применять «умные» 30-мм снаряды с управляемым воздушным подрывом. Подобный комплекс уже практически разработан.

Снаряды могут уничтожать живую силу противника в укрытиях, ракеты и малогабаритные беспилотники. В «Техмаше» уточнили, что пока «Треминаторы» применяют снаряды с обычным контактным взрывателем, который срабатывает, попадая в преграду.

Над разработкой малокалиберных снарядов с воздушным подрывом трудилась швейцарская компания Oerlikon. Внутри него находятся поражающие элементы, которые высвобождаются небольшим вышибным зарядом в момент, рассчитанный специализированной системой управления огнем.

Боеприпасы могут взорваться над траншеей противника, уничтожив его в укрытии. Их можно задействовать в атаках на ракеты и беспилотники.

Ранее СМИ навали «Треминатор» главной угрозой для ударных дронов США. Машина успешно противостоит воздушным целям, что может стать существенной проблемой для армии США.