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Трамп хочет улучшить отношения с Россией

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10:59   21 Июня 2018
Весь мир

Трамп хочет улучшить отношения с Россией

Трамп хочет улучшить отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил об этом во время выступления перед сторонниками в Миннесоте. Слова политика привело издание Sputnik.

Американский лидер считает, что российская сторона предпочла бы, чтобы на его месте находился кандидат от демократов Хиллари Клинтон. В этом Трамп видит основную проблему в налаживании отношений Москвы и Вашингтона.

Политик также коснулся расследования о якобы «вмешательстве» России в американские выборы. Трамп заявил, что нет никакого сговора.

Трамп хочет улучшить отношения с Россией

Ведением расследования занимается спецпрокурор Роберт Мюллер. Он утверждает, что Трамп каким-то образом связан с Россией. Наличие «связи» уже не раз опровергали в Кремле и Белом доме. Некоторые СМИ, настроенные против президента США, утверждают, что частая критика расследования со стороны Трампа говорит о его намерении «препятствовать правосудию».

«Никакого сговора. Ничего»,  — заявил глава Белого дома.

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Автор: Павел Никифоров
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