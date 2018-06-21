Трамп хочет улучшить отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил об этом во время выступления перед сторонниками в Миннесоте. Слова политика привело издание Sputnik.

Американский лидер считает, что российская сторона предпочла бы, чтобы на его месте находился кандидат от демократов Хиллари Клинтон. В этом Трамп видит основную проблему в налаживании отношений Москвы и Вашингтона.

Политик также коснулся расследования о якобы «вмешательстве» России в американские выборы. Трамп заявил, что нет никакого сговора.

Ведением расследования занимается спецпрокурор Роберт Мюллер. Он утверждает, что Трамп каким-то образом связан с Россией. Наличие «связи» уже не раз опровергали в Кремле и Белом доме. Некоторые СМИ, настроенные против президента США, утверждают, что частая критика расследования со стороны Трампа говорит о его намерении «препятствовать правосудию».