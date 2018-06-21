МИД призвал мировое сообщество решать проблемы сообща

Москва призвала международное сообщество решать проблемы сообща, а не через конъюнктурные подходы.

Такое заявление сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем. По словам главы МИД, Россия неизменно поддерживает ООН и ценит его настрой на повышение роли организации в мировых делах, особенно в урегулировании региональных вопросов.

Лавров подчеркнул, что нужно действовать коллективно, а не в одностороннем порядке. Глава российского дипломатического ведомства выразил надежду, что на основе этих ценностей стороны смогут успешно продолжить взаимодействие в решении международных проблем.

Гутерриш прибыл в Москву накануне и пробудет в столице РФ до 21 июня. Накануне он провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным, переговорил с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Помимо этого, он побывал на матче между португальской сборной и командой Марокко.