Аккуратность и вежливость. Рецепт успеха Сергея Собянина

Мэр Москвы Сергей Собянин 21 июня отмечает юбилей. Ему исполнилось 60 лет.

Собянин — один из самых популярных градоначальников в стране. Сергей Семенович занимает пост главы города уже десять лет. Трудолюбие и честность позволяют ему успешно руководить крупнейшей городской агломерацией России.

Будущий градоначальник Москвы уверенно заявил о себе на выборах в 2013 году. Тогда его стратегия казалась не самой яркой, но оказалась чрезвычайно эффективной. Мэр сделал ставку на аккуратность и этику. Он позиционировал себя как эффективного сити-менеджера и потому игнорировал «шум» вроде скандального дела Pussy Riot и закона о пропаганде гомосексуализма.

Подобная тактика позволила Сергею Семеновичу избежать «скандальной» медийности. Вместо этого он сосредоточился на реальных проблемах города. Тогда, по сути, избирательная кампания была только у Собянина: он представил отчет о деятельности за последние три года, рассказал об успехах и результатах работы, дал план улучшений.

Во время кампании Собянин не забывал об обязанностях. Проводил заседания столичного правительства, участвовал в разработке программ по озеленению, следил за модернизацией системы онлайн-наблюдения за ходом выборов, контролировал установку новых пунктов велопроката. Возможно, именно ввиду его занятости, агитация была незаметна: певцы и артисты не славили действующего мэра, лицо Сергея Собянина не красовалось на каждом рекламном щите.

Кроме того, политик продемонстрировал великодушие по отношению к главному тогда сопернику, Алексею Навальному — помог ему преодолеть муниципальный фильтр. Последний же, вместо благодарности, неоднократно резко высказался об оппоненте.

Еще в советскую эпоху граждане смеялись над привычкой большинства политиков критиковать предшественников сразу после вступления в должность, ничего толком не сделав. Собянин не сказал о Юрии Лужкове ни одного дурного слова.

Именно вежливость и аккуратность Собянина позволили ему одержать победу на конкурентных выборах и создали репутацию человека слова: он выполнил большинство предвыборных обещаний. Он шел на выборы под лозунгом: «Главное — Москва! Главные — москвичи!». В программе кандидат на пост мэра обозначил приоритетные направления деятельности, среди которых:

Развитие транспортного комплекса. Главной задачей стало развитие общественного транспорта и борьба с пробками. Решению проблем с автомобильными заторами способствовало введение платной парковки в центре столицы, а единые проездные билеты на метро и наземный транспорт обеспечили пассажирам адекватные цены на проезд. Кроме того, общественный транспорт стал комфортнее: автобусный парк Мосгортранса обновили почти полностью.

Формирование нового качества городской среды. Мэрия Москвы создала удобные «Гайд-парки» в «Сокольниках» и Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. По инициативе Сергея Семеновича в столице упорядочили уличную торговлю: от хаотично установленных ларьков освободились станции метрополитена, привокзальные площади, остановки общественного транспорта. Возведение новых торговых точек строго контролируется властями. Проект «Реновация» по переселению москвичей в новые дома и снос советских «хрущевок» также, несомненно, поможет изменить облик города к лучшему.

Социальная поддержка москвичей. В числе прочего, будущий градоначальник обещал повысить уровень жизни жителей столицы. Уровень безработицы в регионе снизился, темпы роста зарплат превысили рост цен на потребительском рынке, появились 37 тысяч новых рабочих мест, а на программу содействия занятости выделили 503,73 миллиона рублей.

Подотчетность власти гражданам. Обратная связь между чиновниками и жителями Москвы наладилась. В частности, этому помог портал «Наш город», куда горожане отправляли жалобы и предложения по благоустройству. Также в столице запустили сайт «Дороги Москвы» о состоянии московских магистралей. А еще мэрия разработала массу полезных электронных сервисов, помогающих найти место на парковке или записаться к врачу.