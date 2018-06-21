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16:28   21 Июня 2018
Россия

Депутат сделал ход конем, но ситуация на Камчатке осталась патовой

Депутат сделал ход конем, но ситуация на Камчатке осталась патовой

Цены на полуострове по-прежнему конские. В запасе у парламентария, приехавшего на работу верхом, еще 50 лошадиных сил. Две из них он готов подарить губернатору и спикеру Закса.

Депутат ЗакСобрания Камчатского края Михаил Пучковский, который 19 июня на заседание приехал верхом на коне в знак протеста против высоких цен на бензин, может поплатиться за свой экстравагантный поступок. Сегодня депутату вручили повестку в полицию. Кроме того, Пучковский попал в поле зрения сотрудников органов опеки и комиссии по делам несовершеннолетних. Об этом Михаил Леонидович рассказал корреспонденту ИА «Политика Сегодня». 

 «Я коз сегодня утром пас. Приехали четверо. Один в форме — майор. С ними еще трое в штатском. С фотографами, свидетелями.  Хотели мне повестку вручить. Но я даже не взял ее. Говорю, пишите все, что хотите. Не впервой. Так потом еще двое сотрудников по делам несовершеннолетних стали детишек, которые ко мне ходят, отлавливать, спрашивать, не в рабстве ли они у меня», — возмущается депутат-коневод. 

59-летний Михаил Пучковский, возглавляющий в ЗакСобрании Камчатки фракцию «Справедливой России», живет за городом - в поселке Заозерка. Держит большое хозяйство: козы, кролики, 50 голов лошадей.

«Это простые лошади, не породистые. Табунное содержание у меня (животные круглый год находятся на пастбище  — прим.ред.). Некоторые коров держат, а я - коней. Начал разводить лошадей, потому что ребенок у меня был с ДЦП.  Сейчас ко мне приезжают многие из города и соседних поселков  — катаются, учатся ухаживать за животными, для детей- инвалидов это терапия. Занимаются бесплатно. Я живу в открытую в обычной деревне. Почти 20 лет проработал начальником управления соцзащиты Петропавловска- Камчатского. Меня в городе каждая собака знает. Мне зачем позорить свои седины?» — вопрошает депутат. 

Свой «кавалеристский» вояж до Заксобрания Пучковский объяснил желанием привлечь внимание не только к теме роста цен на бензин, но и вообще проблемам Камчатского края. Видео того, как депутат с помощницами на конях подъезжают к Заксобранию, опубликовал местный портал Кам.24. 

Путь от дома до здания камчатского парламента у депутата занял 1 час 10 минут. Но собеседник агенства уверяет, что мог бы и за полчаса доехать. Галопом. Просто не торопился, так как в сопровождении ехал. Выбор лошади был неслучаен.  

«Я на мерине приехал. У нас же, возле ЗакСобрания стоят «Мерседесы» у некоторых. Вот и у меня тоже мерин, вроде как мерседес. А кличка Ракета,  потому что летим в новое будущее»,  — с гордостью рассказывает Пучковский о своем небольшом приключении.

Реакция простых людей и коллег депутата удивила и растрогала. 

«Я такой поддержки, такой солидарности не ожидал. От простых жителей, от коллег. Большая половина из них подходили ко мне тихо, чтобы никто не видел, жали руку. Я вчера даже всплакнул. Потому что люди понимали, что я не ради себя. Мне-то уже чего искать? Я — обычный пенсионер с пенсией 20 тысяч рублей. Но я хотел сказать: «Обратите внимание, как людям тяжело!». Коммуналка — самая высокая в России, цены на продукты баснословные. Каждый год из края уезжают 1 300 человек. У нас - бездорожье, а расстояния  — огромные. Дорогое топливо для нас  — это смерть всей Камчатки, дальние поселки все вымрут! Вот что я хотел сказать и говорю на заседаниях. Но они там спят все».  

Ход конем: Только мы с конем. Камчасткий депутат, севший на коня о цели акции, жизни в крае, и безыскходности

На сегодня в Петропавловске-Камчатском цены на бензин такие: АИ-92 - 45,60 рубля за литр, АИ-95 – 49,25 рубля, дизтопливо – 50,35 рубля. 

Обратно Пучковский ехал на автобусе, так как лошадь полицейский приказал убрать. Точнее, добираться до дома пришлось не на одном автобусе, а с пересадкой. Депутат признается, что пользоваться общественным транспортом, проезд в котором пока стоит 25 рублей (хотя транспортники просят поднять до 35 рублей), пока рациональнее. Однако и на следующее заседание Заксобрания парламентарий готов явиться снова верхом.

«Если не обратят внимания на Камчатский край, поеду снова на коне, безусловно. Я даже губернатору готов подарить лошадь и председателю Заксобрания,  — расщедрился депутат и добавил: — Вы по-честному напишите: Я не мечу на их место, не хочу свергать их. Вот переизбрать — да. Всех отправить в отставку и выбрать новых!».

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Автор: Мария Владимирова
#россия #общество #камчатка #михаил пучковский #депутат на коне
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