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10:46   21 Июня 2018
Россия

Путин утвердил новый состав комиссии по ВТС

Путин утвердил новый состав комиссии по ВТС

Из состава комиссии исключили Владимира Кожина, которого Путин еще 13 июня освободил от должности своего помощника по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС).

Соответствующий указ российского президента в четверг опубликовали на официальном портале правовой информации.

Остальной состав комиссии по ВТС не поменялся. Ее председателем остался лидер страны Владимир Путин, а зампредом - российский премьер Дмитрий Медведев.

Кроме того, в комиссию вошли директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, зампредседателя Кабмина Юрий Борисов, руководитель администрации президента Антон Вайно, первый зампред правительства - министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков, директор ФСБ Александр Бортников, министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны России Сергей Шойгу, директор СВР Сергей Нарышкин, гендиректор ГК «Ростех» Сергей Чемезов, а также министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

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Автор: Юлия Халус
#россия #путин #политика #втс #комиссия по втс
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