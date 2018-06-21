«Мегафон» и «Вымпелком» заморозили бренд «Евросеть»

Об этом проинформировала операционный директор "Мегафона" Анна Серебряникова.

Компании объявили о закрытии сделки по разделению "Евросети" в феврале текущего года. "Мегафон" получил 100% акций "Евросети", а "Вымпелком", выйдя из капитала ритейлера, купил половину его розничных салонов. Сделка была совершена за 1,2 миллиарда рублей.

В конце мая "Мегафон", являющийся владельцем "Евросети", и группа SLV, выступающая контролирующим акционером "Связного", закрыли сделку по объединению ритейлеров. Контролирующим акционером объединенной компании стал SLV, а "Мегафону" будет принадлежать 25% плюс одна акция.

Как уточнила Серебряникова, это решение было принято по обоюдному согласию двух сторон. Они сошлись во мнении, что справедливо будет заморозить данный ритейлер.