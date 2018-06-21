Мы в соц.сетях:
РАНХиГС дал старт программе «Развитие региональных команд»

РАНХиГС дал старт программе «Развитие региональных команд»

 Российские «Терминаторы» получат снаряды с управляемым подрывом

Российские «Терминаторы» получат снаряды с управляемым подрывом
Генерала СБУ назначили главой военно-гражданской администрации Донецкой области

Генерала СБУ назначили главой военно-гражданской администрации Донецкой области

 Турчинов рассказал о киевском варианте размещения миротворцев в Донбассе

Турчинов рассказал о киевском варианте размещения миротворцев в Донбассе
Трамп хочет улучшить отношения с Россией

Трамп хочет улучшить отношения с Россией

 Скандал из-за Парубия разгорелся в Шотландии

Скандал из-за Парубия разгорелся в Шотландии
РАНХиГС дал старт программе «Развитие региональных команд»

РАНХиГС дал старт программе «Развитие региональных команд»

 Российские «Терминаторы» получат снаряды с управляемым подрывом

Российские «Терминаторы» получат снаряды с управляемым подрывом
Генерала СБУ назначили главой военно-гражданской администрации Донецкой области

Генерала СБУ назначили главой военно-гражданской администрации Донецкой области

 Турчинов рассказал о киевском варианте размещения миротворцев в Донбассе

Турчинов рассказал о киевском варианте размещения миротворцев в Донбассе
Трамп хочет улучшить отношения с Россией

Трамп хочет улучшить отношения с Россией

 Скандал из-за Парубия разгорелся в Шотландии

Скандал из-за Парубия разгорелся в Шотландии
10:43   21 Июня 2018
Россия

«Мегафон» и «Вымпелком» заморозили бренд «Евросеть»

«Мегафон» и «Вымпелком» заморозили бренд «Евросеть»

Об этом проинформировала операционный директор "Мегафона" Анна Серебряникова.

Компании объявили о закрытии сделки по разделению "Евросети" в феврале текущего года.  "Мегафон" получил 100% акций "Евросети", а "Вымпелком", выйдя из капитала ритейлера, купил половину его розничных салонов. Сделка была совершена за 1,2 миллиарда рублей.

В конце мая "Мегафон", являющийся владельцем "Евросети", и группа SLV, выступающая контролирующим акционером "Связного", закрыли сделку по объединению ритейлеров. Контролирующим акционером объединенной компании стал SLV, а "Мегафону" будет принадлежать 25% плюс одна акция.

Как уточнила Серебряникова, это решение было принято по обоюдному согласию двух сторон. Они сошлись во мнении, что справедливо будет заморозить данный ритейлер.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#технологии #билайн #мегафон #евросеть
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Аккуратность и вежливость. Рецепт успеха Сергея Собянина Россия
Аккуратность и вежливость. Рецепт успеха Сергея Собянина
Мэр Москвы Сергей Собянин 21 июня отмечает юбилей. Ему исполнилось 60 лет.
11:20   21 Июня 2018
Клирики пригрозили Украине новым майданом из-за гей-парада Ближнее зарубежье

Клирики пригрозили Украине новым майданом из-за гей-парада

21:51   20 Июня 2018
Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня Весь мир

Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня

14:53   20 Июня 2018
Аэропорт Шереметьево открестился от доллара по 50 рублей Россия

Аэропорт Шереметьево открестился от доллара по 50 рублей

14:00   20 Июня 2018
Самое читаемое
Украинские силовики заявили о захвате новых позиций в Донбассе

Украинские силовики заявили о захвате новых позиций в Донбассе

 Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня

Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня

 Сенатор Пушков прокомментировал высказывание актера Кикабидзе о распаде СССР

Сенатор Пушков прокомментировал высказывание актера Кикабидзе о распаде СССР

 Жириновский предложил Путину не продлевать Договор о дружбе с Украиной

Жириновский предложил Путину не продлевать Договор о дружбе с Украиной