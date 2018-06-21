Шойгу провел экскурсию в Севастополе для журналистов

Глава Минобороны РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу провел сотрудников изданий по Константиновской батарее. Экскурсия прошла в рамках конкурса РГО «Лучший гид России».

Шойгу начал экскурсию о слов о том, что батарея является главным символом города. Министр рассказал о полководце Александре Суворове, первым начавшим строить форт. При нем возвели земляные сооружения, подчеркнул политик.

Форт открыли в ноябре 2017 года. Реставрацией занималось Русское географическое общество. На восстановление ушло три года. Шойгу пояснил, что при виде горы камней и мусора у него возникло желание «восстановить все, как было». Тогда форт произвел на министра «тягостное впечатление».

Строение в некоторых местах походило на свалку. Глава Минобороны считает, что батарея раньше находилась в руках людей, которым история абсолютна безразлична, людей «без генетической памяти» о войне, через которую прошли предки.

При расчистке вывезли более шести тысяч кубометров грязи и мусора. Шойгу напомнил, что реставрация прошла благодаря РГО и подчеркнул, что это не первая его экскурсия по форту. В 2015 году министр показывал батарею президенту РФ и председателю правительства.

Министр добавил, что в крепости впервые применили асфальт. Также чертежи форта корректировал Николай I. Сейчас строение является символом мирной жизни. В Константиновской батарее проходят культурные, патриотические мероприятия и государственные праздники.