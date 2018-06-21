Бизнес попросил у правительства РФ ввести компенсации за повышение НДС

Глава «Опоры России», организации малого и среднего предпринимательства, Александр Калинин предложил российским депутатам вместе с ростом НДС до 20 процентов ввести механизмы компенсации, которые нивелировали бы нагрузку на бизнес.

В Госдуме 3 июля рассмотрят законопроект о повышении НДС с 18 до 20 процентов. По мнению организации, документ усилит дополнительную фискальную нагрузку на бизнес в размере 600 миллиардов рублей. Все это пагубно скажется на ценах и потребительском спросе.

«Опора» предлагает также рассмотреть дополнительные компенсационные меры, которые снизят эту нагрузку. В частности, это может быть отмена налога на движимое имущество, снижение размера страховых взносов, улучшение налогового администрирования.

Правительство рассчитывает, что повышение налоговой ставки будет приносить в федеральный бюджет 620 миллиардов рублей ежегодно. При этом льготные ставки по НДС остаются в силе. Также право получать вычеты на суммы НДС останется у автопроизводителей.

Документ сохраняет действующую ставку взноса на обязательное пенсионное страхование в размере 22 процентов.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что ведомство оценивает ускорение роста инфляции в связи с законом в 1-1,5 пункта. В 2018 году она составит 3 процента, а в 2019 — 4–4,5 процента.