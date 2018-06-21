Автопробег по случаю Дня крымско-татарского флага пройдет на Крымском мосту

Две колонны авто выедут навстречу друг другу и обменяются традиционным приветствием: «салам алейкум, земляки», рассказал депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

Он уточнил, что автопробег организовали региональная национально-культурная автономия крымских татар республики и общественные объединения крымских татар Краснодарского края. Мероприятие состоится 26 июня.

В автопробеге поучаствуют десятки автомобилей с обеих сторон. Их украсят как национальными, так и государственными флагами. Парламентарий подчеркнул, что благодаря мосту, на котором пройдет встреча, крымско-татарское общество больше не чувствует себя разделенным. Это дало тому новый облик.

Крымский мост, соединяющий Краснодарский край с полуостровом, является самым протяженным в России. Его длина составляет 19 километров. В середине мая с опережением графика открылось автомобильное движение по переправе. К настоящему моменту этим маршрутом воспользовались более 500 тысяч автомобилистов.