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10:28   21 Июня 2018
Россия

Автопробег по случаю Дня крымско-татарского флага пройдет на Крымском мосту

Автопробег по случаю Дня крымско-татарского флага пройдет на Крымском мосту

Две колонны авто выедут навстречу друг другу и обменяются традиционным приветствием: «салам алейкум, земляки», рассказал депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

Он уточнил, что автопробег организовали региональная национально-культурная автономия крымских татар республики и общественные объединения крымских татар Краснодарского края. Мероприятие состоится 26 июня.

В автопробеге поучаствуют десятки автомобилей с обеих сторон. Их украсят как национальными, так и государственными флагами. Парламентарий подчеркнул, что благодаря мосту, на котором пройдет встреча, крымско-татарское общество больше не чувствует себя разделенным. Это дало тому новый облик.

Крымский мост, соединяющий Краснодарский край с полуостровом, является самым протяженным в России. Его длина составляет 19 километров. В середине мая с опережением графика открылось автомобильное движение по переправе. К настоящему моменту этим маршрутом воспользовались более 500 тысяч автомобилистов.

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Автор: Юлия Халус
#россия #общество #крымский мост #крымско-татарский народ
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