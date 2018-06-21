Военные РФ в течение лета подготовят более 500 специалистов для армии Таджикистана

Учения проведут инструкторы из 201-й российской военной базы. В течение трех месяцев военные обучат более 500 младших специалистов для армии Таджикистана. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

Обучение, начавшееся 20 июня, проходит на полигонах Ляур и Самбули. Спустя три месяца планируется выпустить военных со специальностями наводчик-оператор, механик-водитель танков, БТР, командир и наводчик. В конце курса пройдут стрельбы из боевой техники, гранатометов и стрелкового оружия.

Военнослужащие Таджикистана после успешного прохождения курса получат соответствующие удостоверения. В следующем учебном году они смогут поучаствовать в совместных с российской армией учениях.

Подобную подготовку специалистов впервые опробовали в начале 2015 года. Поводом стало Соглашение о пребывании 201-й военной базы России на территории Таджикистана. База является крупнейшей за пределами РФ и расположена в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Объект останется в Таджикистане до 2042 года.