Мы в соц.сетях:
РАНХиГС дал старт программе «Развитие региональных команд»

РАНХиГС дал старт программе «Развитие региональных команд»

 Российские «Терминаторы» получат снаряды с управляемым подрывом

Российские «Терминаторы» получат снаряды с управляемым подрывом
Генерала СБУ назначили главой военно-гражданской администрации Донецкой области

Генерала СБУ назначили главой военно-гражданской администрации Донецкой области

 Турчинов рассказал о киевском варианте размещения миротворцев в Донбассе

Турчинов рассказал о киевском варианте размещения миротворцев в Донбассе
Трамп хочет улучшить отношения с Россией

Трамп хочет улучшить отношения с Россией

 Скандал из-за Парубия разгорелся в Шотландии

Скандал из-за Парубия разгорелся в Шотландии
РАНХиГС дал старт программе «Развитие региональных команд»

РАНХиГС дал старт программе «Развитие региональных команд»

 Российские «Терминаторы» получат снаряды с управляемым подрывом

Российские «Терминаторы» получат снаряды с управляемым подрывом
Генерала СБУ назначили главой военно-гражданской администрации Донецкой области

Генерала СБУ назначили главой военно-гражданской администрации Донецкой области

 Турчинов рассказал о киевском варианте размещения миротворцев в Донбассе

Турчинов рассказал о киевском варианте размещения миротворцев в Донбассе
Трамп хочет улучшить отношения с Россией

Трамп хочет улучшить отношения с Россией

 Скандал из-за Парубия разгорелся в Шотландии

Скандал из-за Парубия разгорелся в Шотландии
10:13   21 Июня 2018
Россия

Военные РФ в течение лета подготовят более 500 специалистов для армии Таджикистана

Военные РФ в течение лета подготовят более 500 специалистов для армии Таджикистана

Учения проведут инструкторы из 201-й российской военной базы. В течение трех месяцев военные обучат более 500 младших специалистов для армии Таджикистана. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

Обучение, начавшееся 20 июня, проходит на полигонах Ляур и Самбули. Спустя три месяца планируется выпустить военных со специальностями наводчик-оператор, механик-водитель танков, БТР, командир и наводчик. В конце курса пройдут стрельбы из боевой техники, гранатометов и стрелкового оружия.

Военнослужащие Таджикистана после успешного прохождения курса получат соответствующие удостоверения. В следующем учебном году они смогут поучаствовать в совместных с российской армией учениях.

Военные РФ в течение лета подготовят более 500 специалистов для армии Таджикистана

Подобную подготовку специалистов впервые опробовали в начале 2015 года. Поводом стало Соглашение о пребывании 201-й военной базы России на территории Таджикистана. База является крупнейшей за пределами РФ и расположена в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Объект останется в Таджикистане до 2042 года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #таджикистан #весь мир #армия рф #армия таджикистана
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Аккуратность и вежливость. Рецепт успеха Сергея Собянина Россия
Аккуратность и вежливость. Рецепт успеха Сергея Собянина
Мэр Москвы Сергей Собянин 21 июня отмечает юбилей. Ему исполнилось 60 лет.
11:20   21 Июня 2018
Клирики пригрозили Украине новым майданом из-за гей-парада Ближнее зарубежье

Клирики пригрозили Украине новым майданом из-за гей-парада

21:51   20 Июня 2018
Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня Весь мир

Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня

14:53   20 Июня 2018
Аэропорт Шереметьево открестился от доллара по 50 рублей Россия

Аэропорт Шереметьево открестился от доллара по 50 рублей

14:00   20 Июня 2018
Самое читаемое
Украинские силовики заявили о захвате новых позиций в Донбассе

Украинские силовики заявили о захвате новых позиций в Донбассе

 Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня

Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня

 Сенатор Пушков прокомментировал высказывание актера Кикабидзе о распаде СССР

Сенатор Пушков прокомментировал высказывание актера Кикабидзе о распаде СССР

 Жириновский предложил Путину не продлевать Договор о дружбе с Украиной

Жириновский предложил Путину не продлевать Договор о дружбе с Украиной