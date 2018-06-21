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10:22   21 Июня 2018
Россия

Новый способ подключения к Wi-Fi появился на вокзалах Москвы

Новый способ подключения к Wi-Fi появился на вокзалах Москвы

Администрация столицы сообщила, для того, чтобы получить доступ к бесплатной сети Wi-Fi на девяти вокзалах Москвы, больше не обязательно использовать номер телефона.

Для того, чтобы зайти в сеть, необходимо ввести номер билета на прибывающий или прибывший поезд, а также свою фамилию латинскими буквами или кириллицей, как указано в проездном документе. Раньше, чтобы воспользоваться W-Fi следовало ввести свой номер телефона и дождаться на него SMS-cообщение, которое содержало код подтверждения.

Новый способ ввели специально для зарубежных гостей и фанатов футбола, которые прибыли на мировое первенство в Россию.

Авторизироваться в сети по номеру билета можно за четыре часа до отправления поезда или в течение четырех часов после прибытия. Такой способ доступа в интернет будет работать и после мундиаля.

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Автор: Виктория Разумовская
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