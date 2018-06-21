Россия заслуживает побед: Шойгу прокомментировал выход сборной в плей-офф ЧМ

Это огромный праздник, подчеркнул министр обороны России Сергей Шойгу.

Слова генерала передает в четверг РИА Новости.

Сборная России по футболу по итогам двух игр (с Саудовской Аравией и Египтом) набрала восемь очков и прошла в плей-офф мундиаля. В групповом этапе ей осталось встретиться только с футболистами из Уругвая. Матч состоится 25 июня в Самаре.

Глава военного ведомства РФ подчеркнул, что это огромное событие для страны. И российские футболисты, безусловно, заслужили побед. Они многое сделали для этого.

Шойгу также обратил внимание на то, как футбол объединяет людей. Тех, кто любят свою страну и спорт, а также ценят дружественные отношения между народами.

Сейчас в России гостит множество иностранцев. Некоторые из них приехали из стран, которые в обычной жизни не слишком тепло относятся к россиянам. Тем не менее во время чемпионата мира люди демонстрируют полное равнодушие к политике и санкциям.

Чемпионат мира по футболу в этом году проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.