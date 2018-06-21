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Сечин: Цены на бензин в РФ поднялись из-за девальвации рубля

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9:54   21 Июня 2018
Россия

Сечин: Цены на бензин в РФ поднялись из-за девальвации рубля

Сечин: Цены на бензин в РФ поднялись из-за девальвации рубля

Также глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что цены выросли из-за увеличения мирового ценника на нефть и «непривлекательности переработки» в государстве.

Во время выступления на общем собрании акционеров «Роснефти» Сечин напомнил, что раньше доллар стоил 30 рублей, а сегодня — 64 рубля. Поэтому свой вклад в рост цен на нефть внесла и девальвация рубля. Компания в этом вопросе ничего не сделать не может, подчеркнул глава «Роснефти».

Также растут мировые цены на нефть. С конца 2017 года они поднялись примерно на 25%. Компании из России поставляют топливо как на экспорт, так и на отечественные нефтеперерабатывающие заводы. Соответственно, выросли цены на транспортировку и энергетику, отметил Сечин.

Сечин: Цены на бензин в РФ поднялись из-за девальвации рубля

Нефтеперерабатывающий сектор, по словам главы «Роснефти», вынужден сдерживать цены на топливо в рознице. Переработка из-за этого становится «непривлекательной». Но цены на заправках компании остаются самыми низкими по России, подчеркнул Сечин.

«Эту нагрузку мы вынуждены брать на себя», — сказал глава компании о сдерживании цен на бензин в розничной торговле.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #нефть #роснефть #сечин #цены на бензин
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