ЕС сможет поднять вопрос о снятии санкций с РФ только в 2019 году — ЕП

Тем не менее все европейские страны должны стремиться к экономической и дипломатической разрядке в отношениях с Москвой, считает депутат Европарламента от Италии Марио Боргезио.

Прежде всего, это касается государств с сильной экспортной составляющей. К ним можно отнести, в частности, Францию и Германию, указал Боргезио в разговоре с RT. Отсутствие напряженности между ними и Россией поспособствует развитию европейского сельскохозяйственного сектора, а также сферы роскоши.

Однако серьезно говорить о снятии санкции с России европейцы смогут уже только в следующем году на саммите Совета Европы в июне или июле. Тогда подойдет к концу срок действия нынешних ограничений.

Ранее Евросоюз еще на год продлил санкции против Севастополя и Крыма, запрещающие европейским компаниям импортировать в регион продукцию, а также оказывать там туристические услуги.