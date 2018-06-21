Скандал из-за Парубия разгорелся в Шотландии

Парламент Шотландии теперь будет информировать о визитах зарубежных политиков заранее, чтобы сенаторы не попадали в неловкие ситуации. Дело в том, что на сессии 14 июня там появился спикер украинской Рады Андрей Парубий, которого встретили аплодисментами.

Лейборист Нил Финдли одобрил этот шаг. Он рассказал, что недавно в Холируде попросили приветствовать политика с праворадикальным фашистским прошлым. Новые правила позволят им решать заранее, как приветствовать гостя — тепло или не очень. Финдли отметил, что предпочел бы знать, если приходится приветствовать расиста или фашиста.

После этого издание The Morning Star опубликовало на первой полосе материал: «Шотландский парламент аплодирует украинскому фашисту». В нем рассказывалось о том, что Парубий является основателем Социал-национальной партии Украины, которая своим символом считала «Волчий крюк», стилизованную свастику, используемую современными неонацистами.

Никто из шотландцев об этом не знал. Депутат от «зеленых» Росс Грир предположил, что Парубий не удостоился бы вежливых аплодисментов, если бы о его прошлом было известно.

Скандал обратил на себя внимание всех шотландских СМИ. Любопытно, однако, когда Парубий посещал парламенты Великобритании и Франции, это не вызвало такого ажиотажа. Везде политика приняли на высшем уровне.

Портал StopFake, созданный якобы для борьбы с «российскими фейками», но на деле активно распространяющий собственные фейки, написал, что радикальные взгляды украинского спикера — это лишь «ошибки молодости». На сайте сказано, что «в молодости Андрей Парубий был членом политической партии «Свобода». Однако в начале 90-х политика основал именно Социал-национальную партию, однако об этом журналисты предпочли не упоминать. «Он покинул ее ряды накануне «оранжевой революции» в 2004-м, то есть более 14 лет тому назад», — пишет StopFake. Авторы материала опять не уточняют, что Парубий это сделал из-за того, что его не устроила новая склонность социал-националистов к более «европейскому» образу.