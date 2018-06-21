Министры обороны Южной Кореи и США встретятся 28 июня в Сеуле

Стороны хотят обсудить дальнейшее сотрудничество в решении вопросов безопасности, а также проведение совместных военных маневров, уточнил в четверг представитель южнокорейского оборонного ведомства Чхве Хён Су.

Дело в том, что страны могут приостановить совместную программу военных учений после саммита США и КНДР. Такое обещание дал ранее американский лидер Дональд Трамп. Он заявил, что откажется от совместных с Сеулом учений в районе Корейского полуострова, если Пхеньян проявит серьезное намерение избавиться от ядерного оружия.

Чхве Хён Су также добавил, что глава Пентагона Джеймс Мэттис задержится в Южной Корее всего на один день из-за «плотного графика». Сразу после общения с южнокорейским министром обороны Сон Ён Му у него запланирован визит в Японию.

Саммит КНДР и США состоялся в Сингапуре 12 июня. Лидеры двух стран Ким Чен Ын и Дональд Трамп обсудили условия денуклеаризации Корейского полуострова, а также шаги по нормализации двусторонних отношений. По итогам встречи стороны подписали совместный документ, признающий прогресс в урегулировании корейского конфликта.