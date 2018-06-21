Генерала СБУ назначили главой военно-гражданской администрации Донецкой области

Руководителем Донецкой областной военно-гражданской администрации назначен генерал СБУ Александр Куц. Об этом сообщил экс-губернатор региона Павел Жебривский в эфире «5 канала».

Политик заверил, что украинский лидер Петр Порошенко в скором времени утвердит кандидатуру. Также президент принял отставку Жербивского на прошлой неделе, наградив экс-губернатора орденом князя Ярослава Мудрого V степени. Медаль вручена за вклад в «государственное строительство и службу на благо народу Украины».

Жербивский в открытую заявляет о решении конфликта в Донбассе военным путем. Политик занимал пост руководителя военно-гражданской администрации Донецкой области с июня 2015 года. Время, проведенное в этой должности, Жербивский считает «невероятно тяжелым», но интересным.

Военная операция против самопровозглашенных ДНР и ЛНР началась в апреле 2014 года. Донецкий регион частично находится под контролем Киева, частично — ополченцев. Вопрос о решении проблемы в регионе решают во время минских встреч. Приняты уже три документа о деэскалации, но перестрелки продолжаются.