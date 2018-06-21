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9:07   21 Июня 2018
Весь мир

СМИ: Трамп может встретиться с Путиным в июле

СМИ: Трамп может встретиться с Путиным в июле

Агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, пишет, что президент США Дональд Трамп может встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным уже в июле в одной из европейских стран.

По информации источников, встречу планируют провести во время поездки Трампа в Европу. По этой причине возможны два варианта. Переговоры состоятся либо до 11 июля, до саммита НАТО в Брюсселе, либо уже после визита Трампа в Великобританию, который ожидается 13 июля.

Белый дом пока никак не прокомментировал это. Источники обратили внимание, что варианты еще обсуждаются, конкретных договоренностей нет.

Ранее издание The Washington Post сообщила, что президент США хочет встретиться с Путиным в Европе.

Лидеры двух стран пока что встречались лишь дважды. Один раз —  на полях саммита G20 в Гамбурге. Другой — на сессии АТЭС во Вьетнаме. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #путин #политика #трамп
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