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 Мир ждет дефицит нефти, считает Сечин

Мир ждет дефицит нефти, считает Сечин
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8:44   21 Июня 2018
Россия

Мир ждет дефицит нефти, считает Сечин

Мир ждет дефицит нефти, считает Сечин

Директор «Роснефти» Игорь Сечин считает, что мировой рынок ждет в скором времени дефицит нефти. Произойдет это в ближайшие лет десять.

К 2025 году  добыча нефти может составить 700-750  миллионов тонн  в год.

По словам Сечина, многие согласны с таким мнением. Он подчеркнул, что  растущий спрос на «черное золото» накладывается на существенное снижение добычи на истощенных месторождениях мейджеров.

Что касается «Роснефти», то для компании подобный поворот событий может стать уникальной возможностью для увеличения доли на мировом рынке. Корме того, она может создать значительную дополнительную стоимость для акционеров.

Ранее Вашингтон попросил ОПЕК увеличить добычу сырья из-за высоких цен на бензин. Американцы считают, что оптимально увеличить объемы добычи на миллион баррелей.

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Автор: Виктория Разумовская
#экономика #нефть #сечин
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