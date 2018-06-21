Мы в соц.сетях:
Строить жилье по программе реновации в Новой Москве начнут до конца года

Строить жилье по программе реновации в Новой Москве начнут до конца года

 Собянин: Основные работы по строительству ЦКАД завершатся к 2020 году

Собянин: Основные работы по строительству ЦКАД завершатся к 2020 году
Турчинов рассказал о киевском варианте размещения миротворцев в Донбассе

Турчинов рассказал о киевском варианте размещения миротворцев в Донбассе

 В Нацбанке Украины оценили способность Киева платить по долгам

В Нацбанке Украины оценили способность Киева платить по долгам
Пекин будет сотрудничать с Тегераном — министерство коммерции КНР

Пекин будет сотрудничать с Тегераном — министерство коммерции КНР

 Китай продолжит сотрудничать с Ираном. несмотря на американские санкции

Китай продолжит сотрудничать с Ираном. несмотря на американские санкции
Строить жилье по программе реновации в Новой Москве начнут до конца года

Строить жилье по программе реновации в Новой Москве начнут до конца года

 Собянин: Основные работы по строительству ЦКАД завершатся к 2020 году

Собянин: Основные работы по строительству ЦКАД завершатся к 2020 году
Турчинов рассказал о киевском варианте размещения миротворцев в Донбассе

Турчинов рассказал о киевском варианте размещения миротворцев в Донбассе

 В Нацбанке Украины оценили способность Киева платить по долгам

В Нацбанке Украины оценили способность Киева платить по долгам
Пекин будет сотрудничать с Тегераном — министерство коммерции КНР

Пекин будет сотрудничать с Тегераном — министерство коммерции КНР

 Китай продолжит сотрудничать с Ираном. несмотря на американские санкции

Китай продолжит сотрудничать с Ираном. несмотря на американские санкции
8:20   21 Июня 2018
Весь мир

Пекин будет сотрудничать с Тегераном — министерство коммерции КНР

Пекин будет сотрудничать с Тегераном — министерство коммерции КНР

Официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн сообщил, что правительство решило продолжать сотрудничать с Ираном несмотря на американские санкции.

Он подчеркнул, что Пекин и Тегеран всегда поддерживали торгово-экономические отношения, выступая против односторонних мер. Кроме того, он добавил, что товарооборот между двумя странами  за первые четыре месяца составил 13,21 миллиарда долларов.

Напомним,  в начале мая американский лидер Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). В связи с этим Вашингтон восстанавливает санкции против Тегерана, которые были заморожены, пока США были в сделке. 

Многие другие страны осудили действия Трампа. Многие из них заявили, что будут продолжать сотрудничать с Ираном.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#сша #иран #политика #китай #свпд
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Клирики пригрозили Украине новым майданом из-за гей-парада Ближнее зарубежье
Клирики пригрозили Украине новым майданом из-за гей-парада
«Марш равенства» в Киеве расколол украинское общество.
21:51   20 Июня 2018
Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня Весь мир

Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня

14:53   20 Июня 2018
Аэропорт Шереметьево открестился от доллара по 50 рублей Россия

Аэропорт Шереметьево открестился от доллара по 50 рублей

14:00   20 Июня 2018
В России исчезнет «французское» вино из Белоруссии Россия

В России исчезнет «французское» вино из Белоруссии

13:21   20 Июня 2018
Самое читаемое
Слуцкий больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018

Слуцкий больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018

 Украинские силовики заявили о захвате новых позиций в Донбассе

Украинские силовики заявили о захвате новых позиций в Донбассе

 Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня

Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня

 Российская армия не оставит ни единого шанса врагам Крыма — Шойгу

Российская армия не оставит ни единого шанса врагам Крыма — Шойгу