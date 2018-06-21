Официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн сообщил, что правительство решило продолжать сотрудничать с Ираном несмотря на американские санкции.

Он подчеркнул, что Пекин и Тегеран всегда поддерживали торгово-экономические отношения, выступая против односторонних мер. Кроме того, он добавил, что товарооборот между двумя странами за первые четыре месяца составил 13,21 миллиарда долларов.

Напомним, в начале мая американский лидер Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). В связи с этим Вашингтон восстанавливает санкции против Тегерана, которые были заморожены, пока США были в сделке.

Многие другие страны осудили действия Трампа. Многие из них заявили, что будут продолжать сотрудничать с Ираном.