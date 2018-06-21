Строить жилье по программе реновации в Новой Москве начнут до конца года

Строительство по программе реновации в Новой Москве начнется до конца текущего года, сообщил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

По его словам, градостроительный потенциал на стартовых площадках составляет 200 тысяч квадратных метров, что представляет более половины жилья, которое нужно заменить.

Жидкин рассказал, что вся необходимая градостроительная документация на стартовые площадки будет получена в начале следующего года. В программу реновации попал 251 дом, более восьми тысяч квартир.

Чиновник заявил, что всего нужно построить 365 тысяч квадратных метров жилья для того, чтобы расселить жителей. Работы по первому этапу реновации должны начаться до конца года, отметил он.