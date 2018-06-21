Собянин: Основные работы по строительству ЦКАД завершатся к 2020 году

Основные работы по строительству московской Центральной кольцевой автомобильной дороги планируется завершить к 2020 году, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичного градоначальника Сергея Собянина.

Предполагается, что ЦКАД улучшит дорожную ситуацию как на территории столицы, так и Подмосковья.

ЦКАД - проект кольцевой автодороги, длина которой составит почти 530 километров. Трасса располагается в 50 километрах от МКАД и будет проходить по территории Новой Москвы и Московской области.

Строительство автодороги началось в 2015 году.