Собянин: Основные работы по строительству ЦКАД завершатся к 2020 году
Основные работы по строительству московской Центральной кольцевой автомобильной дороги планируется завершить к 2020 году, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичного градоначальника Сергея Собянина.
Предполагается, что ЦКАД улучшит дорожную ситуацию как на территории столицы, так и Подмосковья.
ЦКАД - проект кольцевой автодороги, длина которой составит почти 530 километров. Трасса располагается в 50 километрах от МКАД и будет проходить по территории Новой Москвы и Московской области.
Строительство автодороги началось в 2015 году.