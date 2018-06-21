Собянин объяснил свое решение пойти на новый срок

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о причинах, по которым он решил вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост столичного градоначальника.

В программе «ТВ Центр» он заявил, что чувствует ответственность за качественное исполнение всех инициированных им проектов, в том числе - за программу обновления жилья.

Собянин подчеркнул, что намерен довести все заявленное до завершения.

Выборы мэра столицы пройдут девятого сентября. Регистрация кандидатов завершится 2 июля. В комиссии сообщают, что из подавших документы 18 человек шестеро представляют партии, остальные выступают самовыдвиженцами.