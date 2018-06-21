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Китай продолжит сотрудничать с Ираном. несмотря на американские санкции
Строить жилье по программе реновации в Новой Москве начнут до конца года

Строить жилье по программе реновации в Новой Москве начнут до конца года

 Собянин: Основные работы по строительству ЦКАД завершатся к 2020 году

Собянин: Основные работы по строительству ЦКАД завершатся к 2020 году
Турчинов рассказал о киевском варианте размещения миротворцев в Донбассе

Турчинов рассказал о киевском варианте размещения миротворцев в Донбассе

 В Нацбанке Украины оценили способность Киева платить по долгам

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7:30   21 Июня 2018
Россия

Собянин объяснил свое решение пойти на новый срок

Собянин объяснил свое решение пойти на новый срок

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о причинах, по которым он решил вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост столичного градоначальника.

В программе «ТВ Центр» он заявил, что чувствует ответственность за качественное исполнение всех инициированных им проектов, в том числе - за программу обновления жилья.

Собянин подчеркнул, что намерен довести все заявленное до завершения.

Выборы мэра столицы пройдут девятого сентября. Регистрация кандидатов завершится 2 июля. В комиссии сообщают, что из подавших документы 18 человек шестеро представляют партии, остальные выступают самовыдвиженцами.

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Автор: Олег Королев
#москва #собянин #мэр москвы
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