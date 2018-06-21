Китай продолжит сотрудничать с Ираном. несмотря на американские санкции

Китай продолжит торгово-экономические отношения с Ираном, несмотря на американские санкции. Об этом заявил представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

По его словам, КНР и Иран постоянно поддерживают нормальные торгово-экономические отношения, и вместе выступали против введения односторонних ограничительных мер.

Гао Фэн заявил, что Пекин продолжит поддерживать нормальные торгово-экономические связи с Ираном без нарушения международных обязательств.

Представитель китайского министерства сообщил, что товарооборот между обеими странами с января по апрель составил 13,21 миллиарда долларов.