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Пекин будет сотрудничать с Тегераном — министерство коммерции КНР

 Китай продолжит сотрудничать с Ираном. несмотря на американские санкции

Китай продолжит сотрудничать с Ираном. несмотря на американские санкции
Строить жилье по программе реновации в Новой Москве начнут до конца года

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 Собянин: Основные работы по строительству ЦКАД завершатся к 2020 году

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Пекин будет сотрудничать с Тегераном — министерство коммерции КНР

Пекин будет сотрудничать с Тегераном — министерство коммерции КНР

 Китай продолжит сотрудничать с Ираном. несмотря на американские санкции

Китай продолжит сотрудничать с Ираном. несмотря на американские санкции
7:01   21 Июня 2018
Весь мир

Китай продолжит сотрудничать с Ираном. несмотря на американские санкции

Китай продолжит сотрудничать с Ираном. несмотря на американские санкции

Китай продолжит торгово-экономические отношения с Ираном, несмотря на американские санкции. Об этом заявил представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

По его словам, КНР и Иран постоянно поддерживают нормальные торгово-экономические отношения, и вместе выступали против введения односторонних ограничительных мер. 

Гао Фэн заявил, что Пекин продолжит поддерживать нормальные торгово-экономические связи с Ираном без нарушения  международных обязательств.

Представитель китайского министерства сообщил, что товарооборот между обеими странами с января по апрель составил 13,21 миллиарда долларов.

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Автор: Олег Королев
#иран #китай #торговые пошлины сша
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