Ким Чен Ын пообещал Трампу уничтожить испытательный ракетный полигон Сохэ

Глава КНДР Ким Чен Ын на встрече с американским лидером пообещал уничтожить полигон по испытанию ракетных двигателей Сохэ, сообщает Reuters.

По итогам встречи в Сингапуре Трамп заявил, что северокорейская сторона уничтожит главные площадки по испытанию ракетных двигателей. При этом он не назвал, какие конкретно полигоны глава КНДР пообещал уничтожить.

Агентство со ссылкой на неназванного представителя властей США сообщает, что речь идет о полигоне Сохэ. Пхеньян использовал данную площадку для испытаний жидкостных двигателей для своих баллистических ракет большой дальности.

Источник отмечает, что Ким Чен Ын пообещал вскоре уничтожить площадку. При этом четких сроков не называлось. В документе, подписанном по итогам сингапурской встречи, такой пункт не значится.