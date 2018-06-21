Турчинов рассказал о киевском варианте размещения миротворцев в Донбассе

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил об украинском варианте размещения миротворцев ООН на территории Донбасса.

Турчинов заявил, что единственный приемлемый для Киева вариант - это размещение миротворцев на всей территории региона. Он отметил, что прежде всего они должны размещаться на российско-украинской границе.

По его словам, для Киева предложенный Москвой вариант, подразумевающий размещение российских миротворцев и стран Организации договора о коллективной безопасности, является неприемлемым.