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На западе Москвы в ДТП с пятью легковушками погибли три человека

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Турчинов рассказал о киевском варианте размещения миротворцев в Донбассе

Турчинов рассказал о киевском варианте размещения миротворцев в Донбассе

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6:30   21 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Турчинов рассказал о киевском варианте размещения миротворцев в Донбассе

Турчинов рассказал о киевском варианте размещения миротворцев в Донбассе

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил об украинском варианте размещения миротворцев ООН на территории Донбасса.

Турчинов заявил, что единственный приемлемый для Киева вариант - это размещение миротворцев на всей территории региона. Он отметил, что прежде всего они должны размещаться на российско-украинской границе.

По его словам, для Киева предложенный Москвой вариант, подразумевающий размещение российских миротворцев и стран Организации договора о коллективной безопасности, является неприемлемым.

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Автор: Олег Королев
#украина #миротворцы #турчинов
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