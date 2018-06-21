Советник Белого дома по переговорам с КНДР ушла с поста

Ключевой советник Белого дома по переговорам с Северной Кореей о денуклеаризации Андреа Холл ушла в отставку

The Washington Post со ссылкой на официальный источник сообщает, что Холл была на должности советника по безопасности в области оружия массового поражения..

Отставка советника произошла на на фоне создания группы для переговоров между США и КНДР.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что готов пригласить главу Северной Кореи Ким Чен Ына в Белый дом.

В Сингапуре 12 июня прошел первый в истории саммит США и КНДР, на котором прошла встреча Трампа и северокорейского лидера. По итогам мероприятия американский президент заявил, что подписал с КНДР «подробный документ».