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 Советник Белого дома по переговорам с КНДР ушла с поста

Советник Белого дома по переговорам с КНДР ушла с поста
Количество погибших в ДТП на юге Забайкалья увеличилось до четырех человек

Количество погибших в ДТП на юге Забайкалья увеличилось до четырех человек

На западе Москвы в ДТП с пятью легковушками погибли три человека

На западе Москвы в ДТП с пятью легковушками погибли три человека
Турчинов рассказал о киевском варианте размещения миротворцев в Донбассе

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Ким Чен Ын пообещал Трампу уничтожить испытательный ракетный полигон Сохэ

Ким Чен Ын пообещал Трампу уничтожить испытательный ракетный полигон Сохэ

 Советник Белого дома по переговорам с КНДР ушла с поста

Советник Белого дома по переговорам с КНДР ушла с поста
6:11   21 Июня 2018
Весь мир

Советник Белого дома по переговорам с КНДР ушла с поста

Советник Белого дома по переговорам с КНДР ушла с поста

Ключевой советник Белого дома по переговорам с Северной Кореей о денуклеаризации Андреа Холл ушла в отставку

The Washington Post со ссылкой на официальный источник сообщает, что Холл была на должности советника по безопасности в области оружия массового поражения..

Отставка советника произошла на на фоне создания группы для переговоров между США и КНДР.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что готов пригласить главу Северной Кореи Ким Чен Ына в Белый дом.

В Сингапуре 12 июня прошел первый в истории саммит США и КНДР, на котором прошла встреча Трампа и северокорейского лидера. По итогам мероприятия американский президент заявил, что подписал с КНДР «подробный документ».

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Автор: Олег Королев
#кндр #белый дом #советник трампа
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