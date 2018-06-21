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Количество погибших в ДТП на юге Забайкалья увеличилось до четырех человек

Количество погибших в ДТП на юге Забайкалья увеличилось до четырех человек

На западе Москвы в ДТП с пятью легковушками погибли три человека

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5:42   21 Июня 2018
Россия

Количество погибших в ДТП на юге Забайкалья увеличилось до четырех человек

Количество погибших в ДТП на юге Забайкалья увеличилось до четырех человек

Число жертв дорожной аварии в Борзинском районе Забайкальского края увеличилось до четырех, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Ранее сообщалось, что автомобиль «скорой помощи» в ночь на среду столкнулся с мотоциклом на федеральной трассе Иркутск - Чита, в результате чего погибли три человека.

По последним данным, в результате ДТП на месте скончались три человека, еще один умер в карете «скорой помощи».

На данный момент двое пострадавших находятся в отделении хирургии Борзинской центральной районной больницы. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

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Автор: Олег Королев
#дтп #чита #забайкальский край
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