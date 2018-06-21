Количество погибших в ДТП на юге Забайкалья увеличилось до четырех человек

Число жертв дорожной аварии в Борзинском районе Забайкальского края увеличилось до четырех, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Ранее сообщалось, что автомобиль «скорой помощи» в ночь на среду столкнулся с мотоциклом на федеральной трассе Иркутск - Чита, в результате чего погибли три человека.

По последним данным, в результате ДТП на месте скончались три человека, еще один умер в карете «скорой помощи».

На данный момент двое пострадавших находятся в отделении хирургии Борзинской центральной районной больницы. Их состояние оценивается как удовлетворительное.