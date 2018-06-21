Мы в соц.сетях:
Количество погибших в ДТП на юге Забайкалья увеличилось до четырех человек

Количество погибших в ДТП на юге Забайкалья увеличилось до четырех человек

На западе Москвы в ДТП с пятью легковушками погибли три человека

На западе Москвы в ДТП с пятью легковушками погибли три человека
Турчинов рассказал о киевском варианте размещения миротворцев в Донбассе

Турчинов рассказал о киевском варианте размещения миротворцев в Донбассе

 В Нацбанке Украины оценили способность Киева платить по долгам

В Нацбанке Украины оценили способность Киева платить по долгам
Ким Чен Ын пообещал Трампу уничтожить испытательный ракетный полигон Сохэ

Ким Чен Ын пообещал Трампу уничтожить испытательный ракетный полигон Сохэ

 Советник Белого дома по переговорам с КНДР ушла с поста

Советник Белого дома по переговорам с КНДР ушла с поста
Количество погибших в ДТП на юге Забайкалья увеличилось до четырех человек

Количество погибших в ДТП на юге Забайкалья увеличилось до четырех человек

На западе Москвы в ДТП с пятью легковушками погибли три человека

На западе Москвы в ДТП с пятью легковушками погибли три человека
Турчинов рассказал о киевском варианте размещения миротворцев в Донбассе

Турчинов рассказал о киевском варианте размещения миротворцев в Донбассе

 В Нацбанке Украины оценили способность Киева платить по долгам

В Нацбанке Украины оценили способность Киева платить по долгам
Ким Чен Ын пообещал Трампу уничтожить испытательный ракетный полигон Сохэ

Ким Чен Ын пообещал Трампу уничтожить испытательный ракетный полигон Сохэ

 Советник Белого дома по переговорам с КНДР ушла с поста

Советник Белого дома по переговорам с КНДР ушла с поста
5:31   21 Июня 2018
Весь мир

Глава МИД Ирана не исключает возможность совместной работы с США

Глава МИД Ирана не исключает возможность совместной работы с США

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф не исключает возможность совместной работы с США, если Вашингтон откажется от ряда политических принципов.

Зариф опубликовал статью «Внешняя политика США в кризисе» в ответ на изложенные госсекретарем США Майком Помпео 12 односторонних требований.

Иранский министр представил краткий список справедливых требований Тегерана к Вашингтону. По его словам, в него может войти отказ США оот политики применения угроз и использования силы, а также признания последствий американского вторжения в ближневосточный регион, в том числе в страны Персидского залива, Ирак и Афганистан.

Зариф также призывает американскую сторону немедленно прекратить нарушать СВПД, а также остановить снабжение агрессоров оружием и военной техникой.

По его словам, если США наберутся мужества и отступят от данных принципов, их изоляция закончится. Глава МИД Ирана подчеркнул, что данные шаги дадут возможность для совместных усилий Тегерана и Вашингтона по обеспечению безопасности, стабильности и устойчивому развитию.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #иран #джавад зариф
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Клирики пригрозили Украине новым майданом из-за гей-парада Ближнее зарубежье
Клирики пригрозили Украине новым майданом из-за гей-парада
«Марш равенства» в Киеве расколол украинское общество.
21:51   20 Июня 2018
Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня Весь мир

Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня

14:53   20 Июня 2018
Аэропорт Шереметьево открестился от доллара по 50 рублей Россия

Аэропорт Шереметьево открестился от доллара по 50 рублей

14:00   20 Июня 2018
В России исчезнет «французское» вино из Белоруссии Россия

В России исчезнет «французское» вино из Белоруссии

13:21   20 Июня 2018
Самое читаемое
Слуцкий больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018

Слуцкий больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018

 Украинские силовики заявили о захвате новых позиций в Донбассе

Украинские силовики заявили о захвате новых позиций в Донбассе

 Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня

Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня

 Российская армия не оставит ни единого шанса врагам Крыма — Шойгу

Российская армия не оставит ни единого шанса врагам Крыма — Шойгу