Глава МИД Ирана не исключает возможность совместной работы с США

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф не исключает возможность совместной работы с США, если Вашингтон откажется от ряда политических принципов.

Зариф опубликовал статью «Внешняя политика США в кризисе» в ответ на изложенные госсекретарем США Майком Помпео 12 односторонних требований.

Иранский министр представил краткий список справедливых требований Тегерана к Вашингтону. По его словам, в него может войти отказ США оот политики применения угроз и использования силы, а также признания последствий американского вторжения в ближневосточный регион, в том числе в страны Персидского залива, Ирак и Афганистан.

Зариф также призывает американскую сторону немедленно прекратить нарушать СВПД, а также остановить снабжение агрессоров оружием и военной техникой.

По его словам, если США наберутся мужества и отступят от данных принципов, их изоляция закончится. Глава МИД Ирана подчеркнул, что данные шаги дадут возможность для совместных усилий Тегерана и Вашингтона по обеспечению безопасности, стабильности и устойчивому развитию.