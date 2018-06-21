Трамп посмеялся над протестующими и потребовал их выгнать

Американский лидер Дональд Трамп во время выступления в штате Миннесота попросил охрану вывести протестующих.

Президент приказал охране выгнать протестующих. Он также с юмором спросил у присутствующих, является ли нарушитель спокойствия женщиной или мужчиной. Также Трамп отметил, протестующему нужно подстричься.

Во вторник Трамп подписал указ, отменяющий практику разлучения семей незаконных иммигрантов. Соответствующая мера была введена американским президентом в апреле. Таким образом за май-начало июня было задержано более двух тысяч детей.

Данная практика вызвала критику со стороны правозащитников.