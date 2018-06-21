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4:48   21 Июня 2018
Россия

На западе Москвы в ДТП с пятью легковушками погибли три человека

На западе Москвы в ДТП с пятью легковушками погибли три человека

Жертвами ДТП с пятью легковыми автомобилями на Кутузовском проспекте в Москве стали три человека, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы столицы.

Дорожная авария произошла возле района дома номер 24. По предварительным данным агентства, также пострадали два человека.

После столкновения один из автомобилей загорелся. Полиция выясняет обстоятельства дорожной аварии.

Десять дней назад в Москве в ДТП с рейсовым автобусом и джипом пострадали семь человек. Двое пострадавших находились во внедорожнике, пять - в автобусе.

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Автор: Олег Королев
#москва #дтп #легковушки
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