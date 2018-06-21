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 СМИ: Пресс-секретарем Белого дома может стать Хезер Науэрт

СМИ: Пресс-секретарем Белого дома может стать Хезер Науэрт
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 СМИ: Пресс-секретарем Белого дома может стать Хезер Науэрт

СМИ: Пресс-секретарем Белого дома может стать Хезер Науэрт
4:22   21 Июня 2018
Весь мир

СМИ: Пресс-секретарем Белого дома может стать Хезер Науэрт

СМИ: Пресс-секретарем Белого дома может стать Хезер Науэрт

Пресс-секретарем американского президента Дональда Трампа может стать официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт, сообщает Vanity Fair со ссылкой на источники в Белом доме.

Ранее американские СМИ сообщали, что представители Белого дома по работе с прессой Сара Сандерс и Радж Шах планируют уйти со своих постов. При этом Сандерс опровергла данную информацию.

Издание со ссылкой экс-чиновника Белого дома сообщает, что если пресс-секретарь Трампа решит уйти, то ее место может занять бывшая журналистка телеканала Fox News Хезер Науэрт.  По его словам, американский лидер «увлечен» ей.

В Белом доме отказались комментировать данную информаию.

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Автор: Олег Королев
#белый дом #хезер науэрт
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