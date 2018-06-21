В Нацбанке Украины оценили способность Киева платить по долгам

Финансовые резервы позволяют Украине расплачиваться по долгам до конца 2020 года, заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий.

По его словам, объем международных резервов Украины достаточен для того, чтобы пройти период пиковых платежей по государственному долгу без внешнего финансирования.

При этом Смолий отмечает, что дальнейшие перспективы экономического роста страны будут напрямую зависеть от прогресса в проведении структурных реформ.

Глава Нацбанка таже подчеркнул важность сотрудничества Киева с МВФ. По его словам, реформы станут залогом доверия инвесторов.

В мае премьер Украины Владимир Гройсман сообщил, что Киев в ближайшие годы должен выплатить 27 миллиардов долларов.