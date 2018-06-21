Мы в соц.сетях:
Сенатор Пушков прокомментировал высказывание актера Кикабидзе о распаде СССР

Сенатор Пушков прокомментировал высказывание актера Кикабидзе о распаде СССР

 Испанская сборная обыграла команду Ирана на ЧМ-2018 со счетом 1:0

Испанская сборная обыграла команду Ирана на ЧМ-2018 со счетом 1:0
Порошенко договорился с главой МИД Литвы вместе противостоять «Северному потоку-2»

Порошенко договорился с главой МИД Литвы вместе противостоять «Северному потоку-2»

 ДНР: При обстреле окраин Горловки пострадал мирный житель

ДНР: При обстреле окраин Горловки пострадал мирный житель
Глава МИД Эквадора: Убежище для Ассанжа в посольстве не будет вечным

Глава МИД Эквадора: Убежище для Ассанжа в посольстве не будет вечным

 Посольство РФ сообщило о гибели российского шоумена в Колумбии

Посольство РФ сообщило о гибели российского шоумена в Колумбии
Сенатор Пушков прокомментировал высказывание актера Кикабидзе о распаде СССР

Сенатор Пушков прокомментировал высказывание актера Кикабидзе о распаде СССР

 Испанская сборная обыграла команду Ирана на ЧМ-2018 со счетом 1:0

Испанская сборная обыграла команду Ирана на ЧМ-2018 со счетом 1:0
Порошенко договорился с главой МИД Литвы вместе противостоять «Северному потоку-2»

Порошенко договорился с главой МИД Литвы вместе противостоять «Северному потоку-2»

 ДНР: При обстреле окраин Горловки пострадал мирный житель

ДНР: При обстреле окраин Горловки пострадал мирный житель
Глава МИД Эквадора: Убежище для Ассанжа в посольстве не будет вечным

Глава МИД Эквадора: Убежище для Ассанжа в посольстве не будет вечным

 Посольство РФ сообщило о гибели российского шоумена в Колумбии

Посольство РФ сообщило о гибели российского шоумена в Колумбии
3:41   21 Июня 2018
Весь мир

Глава МИД Эквадора: Убежище для Ассанжа в посольстве не будет вечным

Глава МИД Эквадора: Убежище для Ассанжа в посольстве не будет вечным

Убежище в посольстве Эквадора в Лондоне для основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа не будет вечным, заявил новый глава эквадорского МИД Хосе Валенсия.

Ассанж находится в диппредставительстве шесть лет. Он попросил у Эквадора политического убежища из-за опасений в экстрадиции шведскими властями в США

Валенсия заявил, что Эквадор ищет решение данной проблемы. По его словам, нельзя думать, что убежище будет длиться годами и не будет определенного момента, когда она будет пересмотрена.

Министр подчеркнул, что в первую очередь это связано с тем, что данная ситуация противоречит правам самого беженца.

В конце марта правительство страны лишило Ассанжа связи с внешним миром из-за того, что его поведение ставит под угрозу отношения Эквадора с другими государствами.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#посольство #ассанж #эквадор
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Клирики пригрозили Украине новым майданом из-за гей-парада Ближнее зарубежье
Клирики пригрозили Украине новым майданом из-за гей-парада
«Марш равенства» в Киеве расколол украинское общество.
21:51   20 Июня 2018
Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня Весь мир

Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня

14:53   20 Июня 2018
Аэропорт Шереметьево открестился от доллара по 50 рублей Россия

Аэропорт Шереметьево открестился от доллара по 50 рублей

14:00   20 Июня 2018
В России исчезнет «французское» вино из Белоруссии Россия

В России исчезнет «французское» вино из Белоруссии

13:21   20 Июня 2018
Самое читаемое
СМИ рассказали, чем авианосцам США грозит приближение к Калининграду

СМИ рассказали, чем авианосцам США грозит приближение к Калининграду

 Слуцкий больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018

Слуцкий больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018

 Украинские силовики заявили о захвате новых позиций в Донбассе

Украинские силовики заявили о захвате новых позиций в Донбассе

 Российская армия не оставит ни единого шанса врагам Крыма — Шойгу

Российская армия не оставит ни единого шанса врагам Крыма — Шойгу