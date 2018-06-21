Глава МИД Эквадора: Убежище для Ассанжа в посольстве не будет вечным

Убежище в посольстве Эквадора в Лондоне для основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа не будет вечным, заявил новый глава эквадорского МИД Хосе Валенсия.

Ассанж находится в диппредставительстве шесть лет. Он попросил у Эквадора политического убежища из-за опасений в экстрадиции шведскими властями в США

Валенсия заявил, что Эквадор ищет решение данной проблемы. По его словам, нельзя думать, что убежище будет длиться годами и не будет определенного момента, когда она будет пересмотрена.

Министр подчеркнул, что в первую очередь это связано с тем, что данная ситуация противоречит правам самого беженца.

В конце марта правительство страны лишило Ассанжа связи с внешним миром из-за того, что его поведение ставит под угрозу отношения Эквадора с другими государствами.