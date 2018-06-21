Мы в соц.сетях:
Сенатор Пушков прокомментировал высказывание актера Кикабидзе о распаде СССР

Сенатор Пушков прокомментировал высказывание актера Кикабидзе о распаде СССР

 Испанская сборная обыграла команду Ирана на ЧМ-2018 со счетом 1:0

Испанская сборная обыграла команду Ирана на ЧМ-2018 со счетом 1:0
Порошенко договорился с главой МИД Литвы вместе противостоять «Северному потоку-2»

Порошенко договорился с главой МИД Литвы вместе противостоять «Северному потоку-2»

 ДНР: При обстреле окраин Горловки пострадал мирный житель

ДНР: При обстреле окраин Горловки пострадал мирный житель
Глава МИД Эквадора: Убежище для Ассанжа в посольстве не будет вечным

Глава МИД Эквадора: Убежище для Ассанжа в посольстве не будет вечным

 Посольство РФ сообщило о гибели российского шоумена в Колумбии

Посольство РФ сообщило о гибели российского шоумена в Колумбии
Сенатор Пушков прокомментировал высказывание актера Кикабидзе о распаде СССР

Сенатор Пушков прокомментировал высказывание актера Кикабидзе о распаде СССР

 Испанская сборная обыграла команду Ирана на ЧМ-2018 со счетом 1:0

Испанская сборная обыграла команду Ирана на ЧМ-2018 со счетом 1:0
Порошенко договорился с главой МИД Литвы вместе противостоять «Северному потоку-2»

Порошенко договорился с главой МИД Литвы вместе противостоять «Северному потоку-2»

 ДНР: При обстреле окраин Горловки пострадал мирный житель

ДНР: При обстреле окраин Горловки пострадал мирный житель
Глава МИД Эквадора: Убежище для Ассанжа в посольстве не будет вечным

Глава МИД Эквадора: Убежище для Ассанжа в посольстве не будет вечным

 Посольство РФ сообщило о гибели российского шоумена в Колумбии

Посольство РФ сообщило о гибели российского шоумена в Колумбии
3:28   21 Июня 2018
Весь мир

Посольство РФ сообщило о гибели российского шоумена в Колумбии

Посольство РФ сообщило о гибели российского шоумена в Колумбии

Посольство РФ в Колумбии подтвердило факт гибели ведущего Андрея Бородина.

Пресс-секретарь российского посольства Евгений Наумов сообщил РИА «Новости», в мае тело погибшего было найдено в запертом номере отеля в Медельине.

Он сообщил, что полиция установила, что смерть не была криминальный характер и была ненасильственной.

Дипломат сообщил, что прибытию в Колумбию он встал на консульский учет в дипмиссии. По его словам, посольство держит под контролем ситуации с погибшим и поддерживает контакт с колумбийскими властями.

Наумов сообщил, что в Колумбию направилась мать Бородина для того, чтобы вывезти тело телеведущего на родину.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#колумбия #посольство рф #российский шоумен
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Клирики пригрозили Украине новым майданом из-за гей-парада Ближнее зарубежье
Клирики пригрозили Украине новым майданом из-за гей-парада
«Марш равенства» в Киеве расколол украинское общество.
21:51   20 Июня 2018
Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня Весь мир

Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня

14:53   20 Июня 2018
Аэропорт Шереметьево открестился от доллара по 50 рублей Россия

Аэропорт Шереметьево открестился от доллара по 50 рублей

14:00   20 Июня 2018
В России исчезнет «французское» вино из Белоруссии Россия

В России исчезнет «французское» вино из Белоруссии

13:21   20 Июня 2018
Самое читаемое
СМИ рассказали, чем авианосцам США грозит приближение к Калининграду

СМИ рассказали, чем авианосцам США грозит приближение к Калининграду

 Слуцкий больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018

Слуцкий больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018

 Украинские силовики заявили о захвате новых позиций в Донбассе

Украинские силовики заявили о захвате новых позиций в Донбассе

 Российская армия не оставит ни единого шанса врагам Крыма — Шойгу

Российская армия не оставит ни единого шанса врагам Крыма — Шойгу