Посольство РФ сообщило о гибели российского шоумена в Колумбии

Посольство РФ в Колумбии подтвердило факт гибели ведущего Андрея Бородина.

Пресс-секретарь российского посольства Евгений Наумов сообщил РИА «Новости», в мае тело погибшего было найдено в запертом номере отеля в Медельине.

Он сообщил, что полиция установила, что смерть не была криминальный характер и была ненасильственной.

Дипломат сообщил, что прибытию в Колумбию он встал на консульский учет в дипмиссии. По его словам, посольство держит под контролем ситуации с погибшим и поддерживает контакт с колумбийскими властями.

Наумов сообщил, что в Колумбию направилась мать Бородина для того, чтобы вывезти тело телеведущего на родину.