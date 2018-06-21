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3:03   21 Июня 2018
Весь мир

Белый дом не подтерждает подготовку саммита Трампа и Путина в июле

Белый дом не подтерждает подготовку саммита Трампа и Путина в июле

Белый дом не подтвердил подготовку июльского саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Представитель Белого дома в ответ на просьбу прокомментировать распространяемые в СМИ сведения заявил РИА «Новости», что на данный момент администрации США нечего подтвердить.

Накануне Трамп в эфире Fox News заявил, что может встретиться с Путиным летом.

Ранее Times сообщила, что в Белом доме рассчитывают, что встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина пройдет в следующем месяце. Собеседники газеты заявили, что встреча должна пройти либо до саммита НАТО в Брюсселе, либо после поездки Трампа в Великобританию. Местом встречи может быть Вена,

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Автор: Олег Королев
#встреча #путин #трамп
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