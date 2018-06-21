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2:44   21 Июня 2018
Весь мир

Фрагмент потолка обрушился на пассажирку в Нью-Йоркском метро

Фрагмент потолка обрушился на пассажирку в Нью-Йоркском метро

В Нью-Йоркском районе Бруклин на станции метро «Боро-Холл» в среду произошло частичное обрушение потолка, в результате сего пострадала одна женщина.

Об этом сообщает телеканал CBS New York, отмечая, что часть потолочного покрытия рухнула на женщину, стоявшую на платформе, повредив ей плечо. Отмечается, что пассажирка отказалась от госпитализации, в связи с тем, что травмы оказались незначительными.

В то же время, телеканал предупреждает жителей города, что поезда следуют мимо станции «Боро-холл» в направлении Манхэттена, не останавливаясь. Когда станция станет доступна для пассажиров, пока не уточняется.

 

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Автор: Александр Люблинский
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