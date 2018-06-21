В Мексике приветствуют решение США отказаться от разлучения семей нелегалов

Глава МИД Мексики Луис Видегарай поприветствовал подписание президентом США Дональдом Трампом указа, прекращающего практику разлучения семей мигрантов-нелегалов.

На своей странице в Twitter Видеграй сообщил, что хорошей новостью является прекращение «жесткого и бесчеловечного» разлучения детей-мигрантов с их родственниками.

Министр подчеркнул, что правительство Мексики продолжит и оказывать консульскую помощь всем несовершеннолетним, оказавшимся в сложной ситуации.

Накануне Видеграй призвал Вашингтон пересмотреть политику разделения семей нелегальных мигрантов на мексикано-американской границе.

В среду Трамп подписал указ, предписывающий прекращение практики разлучения семей нелегальных иммигрантов.