Пять человек погибли и 11 пострадали при наезде грузовика на толпу в Мексике

В мексиканском городе Тустла-Гутьеррес в штате Чьяпас грузовик протаранил несколько автомобилей и врезался в группу людей, в результате чего погибли как минимум пять человеку и еще 11 получили ранения.

Как сообщает местное издание Milenio, страшное ДТП произошло на въезде в город на обочине дороги, где люди ждали автобуса. По предварительной информации, причиной смертельного тарана мог стать отказ тормозов у грузовика. Водитель, который в результате ДТП пострадал незначительно, в скором времени даст показания.

Пострадавших при наезде грузовика людей развезли в несколько городских больниц, подробностей об их состоянии пока не приводится.