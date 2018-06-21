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2:33   21 Июня 2018
Весь мир

Пять человек погибли и 11 пострадали при наезде грузовика на толпу в Мексике

Пять человек погибли и 11 пострадали при наезде грузовика на толпу в Мексике

В мексиканском городе Тустла-Гутьеррес в штате Чьяпас грузовик протаранил несколько автомобилей и врезался в группу людей, в результате чего погибли как минимум пять человеку и еще 11 получили ранения.

Как сообщает местное издание Milenio, страшное ДТП произошло на въезде в город на обочине дороги, где люди ждали автобуса. По предварительной информации, причиной смертельного тарана мог стать отказ тормозов у грузовика. Водитель, который в результате ДТП пострадал незначительно, в скором времени даст показания.

Пострадавших при наезде грузовика людей развезли в несколько городских больниц, подробностей об их состоянии пока не приводится.

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Автор: Александр Люблинский
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