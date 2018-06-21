Президент Колумбии призвал ОАГ вмешаться в ситуацию в Никарагуа и Венесуэле

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос призвал Организацию американских государств (ОАГ) вмешаться в ситуацию в Венесуэле и Никарагуа.

Сантос сравнил ситуацию в Венесуэле с «ураганом пятой категории», который все еще остается в стране и приносит жертвы.

По его словам, существует также другой другой ураган в Никарагуа. Глава Венесуэлы отнес ситуацию в стране ко второй категории, которая наращивает силу.

Также Сантос призвал генерального секретаря ОАГ и Постоянный совет организации вмешаться, использовать имеющиеся инструменты и вести дискуссии.

Ранее венесуэльский лидер Николас Мадуро обвинил Хуана Мануэля Сантоса в желании спровоцировать военный конфликт в Венесуэле.