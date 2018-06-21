Американский актер Питер Фонда извинился за угрозы младшему сыну Трампа

Актер Питер Фонда опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter извинения за оскорбление президента США Дональда Трампа и угрозы в адрес его семьи.

Как пояснил актер, на публикацию необдуманных слов его толкнули новости о детях нелегальных мигрантов, которых разлучают с семьями на южной границе страны.

«Я сегодня твитнул нечто крайне неуместное и вульгарное относительно президента и его семьи в ответ на ужасающие вещи, которые я видел по телевизору», - написал актер.

При этом Питер Фонда добавил, что его, как и многих американцев, возмущает ситуация, когда детей нелегальных иммигрантов насильно разлучают с семьями. По словам актера, он, тем не менее, зашел лишком далеко в своей реакции и не должен был этого делать. Фонда также принес семье президента за свои слова и за ту боль, которую возможно причинил ими.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что первая леди США Меланья Трамп сообщила в Секретную службу об угрозах в адрес ее сына Бэррона, которые актер Питер Фонда разместил в Twitter. В частности, Фонда написал:

«Нам нужно вырвать Бэррона Трампа из рук его матери и поместить его в клетку с педофилами, тогда и посмотрим, сможет ли его мать сопротивляться своему мужу».

А также он опубликовал ругательство, адресованное президенту Дональду Трампу. Спустя некоторое время Фонда удалил оскорбительное и угрожающее сообщение со своей страницы.