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 Американский актер Питер Фонда извинился за угрозы младшему сыну Трампа

Американский актер Питер Фонда извинился за угрозы младшему сыну Трампа
2:21   21 Июня 2018
Весь мир

Американский актер Питер Фонда извинился за угрозы младшему сыну Трампа

Американский актер Питер Фонда извинился за угрозы младшему сыну Трампа

Актер Питер Фонда опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter извинения за оскорбление президента США Дональда Трампа и угрозы в адрес его семьи.

Как пояснил актер, на публикацию необдуманных слов его толкнули новости о детях нелегальных мигрантов, которых разлучают с семьями на южной границе страны.

«Я сегодня твитнул нечто крайне неуместное и вульгарное относительно президента и его семьи в ответ на ужасающие вещи, которые я видел по телевизору», - написал актер.

При этом Питер Фонда добавил, что его, как и многих американцев, возмущает ситуация, когда детей нелегальных иммигрантов насильно разлучают с семьями. По словам актера, он, тем не менее, зашел лишком далеко в своей реакции и не должен был этого делать. Фонда также принес семье президента за свои слова и за ту боль, которую возможно причинил ими. 

Американский актер Питер Фонда извинился за угрозы младшему сыну Трампа

Напомним: ранее СМИ сообщили, что первая леди США Меланья Трамп сообщила в Секретную службу об угрозах в адрес ее сына Бэррона, которые актер Питер Фонда разместил в Twitter. В частности, Фонда написал:

«Нам нужно вырвать Бэррона Трампа из рук его матери и поместить его в клетку с педофилами, тогда и посмотрим, сможет ли его мать сопротивляться своему мужу».

А также он опубликовал ругательство, адресованное президенту Дональду Трампу. Спустя некоторое время Фонда удалил оскорбительное и угрожающее сообщение со своей страницы.

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Автор: Александр Люблинский
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