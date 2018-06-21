США осудили нападения на ливийские нефтяные объекты

США решительно осудили нападения на нефтяные объекты в Ливии и призвали ВС страны к прекращению боевых действий, заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

В сообщении говорится, что США решительно осудили последние атаки вооруженных сил под руководством Ибрагима аль-Джадрана на нефтяные порты Рас-Лануф и Ас-Сидре.

Подчеркивается, что продолжающееся насилие нанесло ущерб жизненно важной нефтяной инфраструктуре Ливии и нарушило экспорт нефти. В Госдепе призвали участников нападения прекратить боевые действия.

США считают, что нефтяные ресурсы должны контролироваться ливийской Национальной нефтяной корпорации и поддерживаемым Западом правительством Национального согласия.

На минувшей неделе боевики под командованием Ибрагима аль-Джадрана вновь захватили два терминала в Рас-Лануфе и Эс-Сидре.