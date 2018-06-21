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1:59   21 Июня 2018
Весь мир

СМИ: Представитель Госдепа может стать новым пресс-секретарем Белого дома

СМИ: Представитель Госдепа может стать новым пресс-секретарем Белого дома

Хезер Науэрт, которая в настоящее время занимает пост официального представителя Госдепартамента США, в обозримом будущем может сменить на посту пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

Об этом в среду сообщает американское издание Vanity Fair, отмечая, что Сандерс в течение ближайших месяцев собирается оставить должность представителя администрации президента США Дональда Трампа, которую она занимает с июля 2017 года.

Ссылаясь на собственные неназванные источники, СМИ сообщают, что Сара Сандерс, выполняющая свои обязанности в сложных условиях, когда глава государства резко меняет политику по ряду направлений, якобы чрезвычайно вымотана и готовиться к увольнению. Трамп же, как передают СМИ, одобряет замену Сары Сандерс на посту пресс-секретаря Белого дома бывшей телеведущей телеканала Fox, а ныне представителем Госдепа Хезер Науэрт.

СМИ: Представитель Госдепа может стать новым пресс-секретарем Белого дома

При этом Vanity Fair приводит слова бывшего представителя Белого дома о том, что Трамп «обожает» Хезер Науэрт.

При этом, кто станет представителем внешнеполитического ведомства США, если Хезер Науэрт перейдет на работе в Белый дом, к настоящему моменту не сообщается.

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Автор: Александр Люблинский
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