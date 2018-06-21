Мы в соц.сетях:
Сенатор Пушков прокомментировал высказывание актера Кикабидзе о распаде СССР

Сенатор Пушков прокомментировал высказывание актера Кикабидзе о распаде СССР

 Испанская сборная обыграла команду Ирана на ЧМ-2018 со счетом 1:0

Испанская сборная обыграла команду Ирана на ЧМ-2018 со счетом 1:0
Порошенко договорился с главой МИД Литвы вместе противостоять «Северному потоку-2»

Порошенко договорился с главой МИД Литвы вместе противостоять «Северному потоку-2»

 ДНР: При обстреле окраин Горловки пострадал мирный житель

ДНР: При обстреле окраин Горловки пострадал мирный житель
Президент Колумбии призвал ОАГ вмешаться в ситуацию в Никарагуа и Венесуэле

Президент Колумбии призвал ОАГ вмешаться в ситуацию в Никарагуа и Венесуэле

 Американский актер Питер Фонда извинился за угрозы младшему сыну Трампа

Американский актер Питер Фонда извинился за угрозы младшему сыну Трампа
Сенатор Пушков прокомментировал высказывание актера Кикабидзе о распаде СССР

Сенатор Пушков прокомментировал высказывание актера Кикабидзе о распаде СССР

 Испанская сборная обыграла команду Ирана на ЧМ-2018 со счетом 1:0

Испанская сборная обыграла команду Ирана на ЧМ-2018 со счетом 1:0
Порошенко договорился с главой МИД Литвы вместе противостоять «Северному потоку-2»

Порошенко договорился с главой МИД Литвы вместе противостоять «Северному потоку-2»

 ДНР: При обстреле окраин Горловки пострадал мирный житель

ДНР: При обстреле окраин Горловки пострадал мирный житель
Президент Колумбии призвал ОАГ вмешаться в ситуацию в Никарагуа и Венесуэле

Президент Колумбии призвал ОАГ вмешаться в ситуацию в Никарагуа и Венесуэле

 Американский актер Питер Фонда извинился за угрозы младшему сыну Трампа

Американский актер Питер Фонда извинился за угрозы младшему сыну Трампа
1:44   21 Июня 2018
Ближнее зарубежье

Порошенко договорился с главой МИД Литвы вместе противостоять «Северному потоку-2»

Порошенко договорился с главой МИД Литвы вместе противостоять «Северному потоку-2»

​​​​Украинский президент Петр Порошенко провел встречу с литовским министром иностранных дел Линасом Линкявичусом, в ходе которой стороны согласились друг с другом в том, что необходимо противостоять реализации российского проекта «Северный поток-2».

Как сообщает пресс-служба президента Украины, Порошенко выразил Линкявичусу благодарность за поддержку Литвой украинского курса на евроинтеграцию и за введенные против России санкции. Такая позиция Литвы, по словам Порошенко, способствует установлению мира на востоке Украины и восстановлению ее территориальной целостности.

Напомним: ранее Порошенко анонсировал создание в Европейском союзе группы противодействия реализации масштабного проекта России «Северного потока-2», который по подсчетам Киева, лишит его транзитных денег – порядка трех миллиардов долларов в год. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #порошенко #украина #экономика #политика #литва #общество #газопровод #северный поток-2 #мид литвы #противодействие #линкявичус
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Клирики пригрозили Украине новым майданом из-за гей-парада Ближнее зарубежье
Клирики пригрозили Украине новым майданом из-за гей-парада
«Марш равенства» в Киеве расколол украинское общество.
21:51   20 Июня 2018
Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня Весь мир

Мастерство или удача? Что пишут о России западные СМИ сегодня

14:53   20 Июня 2018
Аэропорт Шереметьево открестился от доллара по 50 рублей Россия

Аэропорт Шереметьево открестился от доллара по 50 рублей

14:00   20 Июня 2018
В России исчезнет «французское» вино из Белоруссии Россия

В России исчезнет «французское» вино из Белоруссии

13:21   20 Июня 2018
Самое читаемое
СМИ рассказали, чем авианосцам США грозит приближение к Калининграду

СМИ рассказали, чем авианосцам США грозит приближение к Калининграду

 Слуцкий больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018

Слуцкий больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018

 СМИ: Путин выступит с посланием Федеральному собранию второй раз за год

СМИ: Путин выступит с посланием Федеральному собранию второй раз за год

 Украинские силовики заявили о захвате новых позиций в Донбассе

Украинские силовики заявили о захвате новых позиций в Донбассе