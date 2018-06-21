Порошенко договорился с главой МИД Литвы вместе противостоять «Северному потоку-2»

​​​​​Украинский президент Петр Порошенко провел встречу с литовским министром иностранных дел Линасом Линкявичусом, в ходе которой стороны согласились друг с другом в том, что необходимо противостоять реализации российского проекта «Северный поток-2».

Как сообщает пресс-служба президента Украины, Порошенко выразил Линкявичусу благодарность за поддержку Литвой украинского курса на евроинтеграцию и за введенные против России санкции. Такая позиция Литвы, по словам Порошенко, способствует установлению мира на востоке Украины и восстановлению ее территориальной целостности.

Напомним: ранее Порошенко анонсировал создание в Европейском союзе группы противодействия реализации масштабного проекта России «Северного потока-2», который по подсчетам Киева, лишит его транзитных денег – порядка трех миллиардов долларов в год.