Венесуэльские власти вновь взяли под контроль торговые точки

Глава Венесуэлы Николас Мадуро распорядился о временном взятии под контроль восьми рынков за завышение цен, заявил вице-президент Тарек Эль-Аиссами.

По его словам, в стране идет операция по нормализации и улучшению функционирования народных рынков. Вице-президент отметил, что на первом этапе операция коснется еще 21 рынка в разных городах страны, после власти возьмутся еще за 68.

В Венесуэле кампания по борьбе с завышенными ценами началась в 2013 году, когда была конфискована торговая сеть Daka. По данным властей, товары в ней продавались по ценам, которые на тысячу процентов превышали закупочные.