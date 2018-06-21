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Порошенко договорился с главой МИД Литвы вместе противостоять «Северному потоку-2»

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 ДНР: При обстреле окраин Горловки пострадал мирный житель

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1:24   21 Июня 2018
Весь мир

Венесуэла осудила Вашингтон за выход из СПЧ ООН

Венесуэла осудила Вашингтон за выход из СПЧ ООН

Венесуэльское правительство осудило США за выход из Совета по правам человека ООН, сообщает МИД Венесуэлы.

Во внешнеполитическом ведомстве назвали заявили, что правительство США провоцирует войны из-за природных ресурсов и геополитического доминирования, держит центры пыток, хочет устрашить народ Палестины, а также выдворяет и плохо обращается с миллионами мигрантов.

В МИД Венесуэлы отметили, что Вашингтон не смог перенести испытания международного демократического института, который не приспособился к его претензиям на контроль и подчинение.

Каракас отмечает, что участие США в работе СПЧ ООН носило парадоксальный характер.

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Автор: Олег Королев
#сша #венесуэла #спч оон
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