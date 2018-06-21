Венесуэла осудила Вашингтон за выход из СПЧ ООН

Венесуэльское правительство осудило США за выход из Совета по правам человека ООН, сообщает МИД Венесуэлы.

Во внешнеполитическом ведомстве назвали заявили, что правительство США провоцирует войны из-за природных ресурсов и геополитического доминирования, держит центры пыток, хочет устрашить народ Палестины, а также выдворяет и плохо обращается с миллионами мигрантов.

В МИД Венесуэлы отметили, что Вашингтон не смог перенести испытания международного демократического института, который не приспособился к его претензиям на контроль и подчинение.

Каракас отмечает, что участие США в работе СПЧ ООН носило парадоксальный характер.