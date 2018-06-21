Два американских авиаперевозчика не хотят перевозить детей нелегалов

В США две авиакомпании обратились к администрации президента страны Дональда Трампа с просьбой не использовать их самолеты для перевозки детей нелегальных мигрантов, разлученных с семьями в следствие политики «Нулевой терпимости».

Как говорится в опубликованных на сайтах авиакомпаний заявлениях, они не хотят, чтобы их названия ассоциировались с разделением семей нелегальных иммигрантов.

В частности, Дар Паркер – глава American Airlines – заявил, что его компания, наряду с другими авиаперевозчиками США, выполняет заключенный с федеральными властями контракт на авиаперевозки, при этом власти имеют право не информировать перевозчика о том, кого именного он перевозит. По словам Паркера, он не был в курсе того, что самолеты American Airlines использовались властями для транспортировки разлученных с семьями детей нелегалов, а теперь, когда это стало известно, он направил правительству запрос н необходимости немедленно прекратить эту практику. По словам главы American Airlines, он не желает, чтобы компания ассоциировалась с разлучением детей и родителей, или с получением прибыли в этой ситуации.

Руководитель другой компании United Airlines – Оскар Муньос, также выразил обеспокоенность появившимися сообщениями о том, что власти использовали коммерческие авиалинии для транспортировки детей нелегалов, разлученных с семьями, отметив, что пока нет данных об использовании для этих целей его самолетов. При этом Муньос добавил, что представители компании уже обратились к федеральным властям с просьбой не прибегать в подобных ситуациях к услугам United Airlines.

Напомним: ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ, благодаря которому семьи нелегальных иммигрантов, задержанных на южной границе страны, больше не будут разлучаться с детьми, а в полном составе будут депортироваться на родину.